В Тамбове установят камеры на дорогах, где пройдет ремонт

Горожане смогут следить за работами Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове на всех дорогах, которые будут отремонтированы в Тамбове в этом году, установят видеокамеры. С их помощью все желающие могут отслеживать и контролировать ход проводимых работ. Обязательства по их установке включено в условия всех дорожных контрактов, которые заключаются в текущем году.

В настоящий момент доступно видеоизображение с камер, установленных на двух площадках - Чичканова и Свободной. Поскольку оба объекта достаточно протяженные, трансляция ведется сразу с нескольких точек. Монтаж и настройка камер ведется и на других улицах - Агапкина, Лермонтовской, Степной, Кирова, Лысогорской и других.

- Полный список ссылок на все установленные видеокамеры в ближайшее время будет размещен на сайте администрации города и в соцсетях, - сообщает пресс-служба мэрии Тамбова.