Бывший инспектор тамбовского департамента технического надзора подозревается в получении взятки

Следственные органы СУ СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего инспектора регионального департамента государственного технического надзора. Его подозревают в получении взятки.

- Подозреваемый получил от представителя фирмы по ремонту и строительству дорог денежные средства в размере не менее 50 тысяч рублей в качестве взятки за успешную сдачу экзаменов и выдачу удостоверений тракториста-машиниста работникам. Денежные средства были перечислены на банковские счета подозреваемого и его родственницы. Факт получения незаконного вознаграждения должностным лицом выявлен оперативными сотрудниками регионального УМВД России, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, выясняется, могли иметь место аналогичные эпизоды. В отношении представителя фирмы возбуждено уголовное дело о даче взятки должностному лицу.