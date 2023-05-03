Тамбовчанин попался полицейским с поддельными правами

2 мая вступил в законную силу приговор Никифоровского районного суда в отношении жителя Тамбова, которого обвиняли в приобретении, хранении, перевозке и использовании заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего право управления транспортным средством.

Согласно материалам дела мужчина, не имея прав, хранил при себе приобретенное в декабре 2022 года у неизвестного поддельное водительское удостоверение. Заведомо зная о подложности документа, в января этого года он ехал на автомобиле в Никифоровском районе и предъявил права инспектору ГИБДД. Согласно выводам эксперта бланк водительского удостоверения изготовлен не предприятием «Гознак».

- Обвиняемый вину полностью признал, в содеянном раскаялся. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области.