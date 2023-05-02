В Тамбове начался ремонт дороги на ул. Свободной

Сейчас ведутся подготовительные работы Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре приступили к дорожным работам на улице Свободной. В этом году автодорога будет отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас рабочие демонтируют существующий бортовой камень и разбирают тротуарное покрытие при помощи специальной техники.

- На участке от улицы Мичуринской до улицы Рылеева протяжённостью 1 242 метра будет уложено новое дорожное покрытие, тактильная плитка и бортовой камень, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Помимо этого, обустроят пешеходные тротуары, парковочные карманы для автомобилей и общественного транспорта. Дорожные рабочие нанесут разметку термопластиком, смонтируют наружное освещение и оборудуют новые светофоры.