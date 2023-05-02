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НовостиОбщество2 мая 2023 14:10

В Тамбове начался ремонт дороги на ул. Свободной

Работы проведут на участке протяженностью 1242 метра
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Сейчас ведутся подготовительные работы

Сейчас ведутся подготовительные работы

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В областном центре приступили к дорожным работам на улице Свободной. В этом году автодорога будет отремонтирована по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сейчас рабочие демонтируют существующий бортовой камень и разбирают тротуарное покрытие при помощи специальной техники.

- На участке от улицы Мичуринской до улицы Рылеева протяжённостью 1 242 метра будет уложено новое дорожное покрытие, тактильная плитка и бортовой камень, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Помимо этого, обустроят пешеходные тротуары, парковочные карманы для автомобилей и общественного транспорта. Дорожные рабочие нанесут разметку термопластиком, смонтируют наружное освещение и оборудуют новые светофоры.