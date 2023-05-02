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НовостиОбщество2 мая 2023 8:20

Тамбовские выпускники могут познакомиться с заданиями ЕГЭ-2023

Изучить один вариант по каждому предмету можно на сайте ФИПИ
Марина МАКОВЛЕВА
Выпускники могут познакомиться с актуальными заданиями ЕГЭ

Выпускники могут познакомиться с актуальными заданиями ЕГЭ

Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ этого года. Это позволит выпускникам лучше подготовиться к ЕГЭ по 15 предметам на вариантах работ, которые использовались в текущем году во время досрочного периода. По каждому предмету на сайте ФИПИ доступен один вариант для ознакомления.

- Также на сайте действует раздел «Навигатор подготовки» с методическими рекомендациями по самостоятельной подготовке к ЕГЭ-2023. В них содержатся советы разработчиков контрольно-измерительных материалов ЕГЭ, полезная информация для индивидуальной подготовки, обзор новых заданий с рекомендациями по их выполнению, тренировочные задания с ответами и критериями оценивания, а также полезные ссылки, - рассказали в министерстве образования и науки Тамбовской области.

Кроме того, помощь в подготовке к сдаче ЕГЭ окажет Открытый банк заданий ЕГЭ на сайте ФИПИ.

Фото министерства образования и науки Тамбовской области