В Тамбове пойдет под суд ветврач, получавший взятки за липовые справки для реализации мяса

В СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении ветеринарного врача ТОГБУ «Тамбовская городская станция по борьбе с болезнями животных». Женщина обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

Следствием установлено, что с октября 2019 года в течение почти двух лет специалист получала от трех индивидуальных предпринимателей путем денежных переводов на свой расчетный счет в банке незаконное вознаграждение за выдачу сопроводительных документов (ветеринарных свидетельств и справок) на реализацию мяса и мясной продукции без проведения соответствующих исследований. Следствию удалось доказать получение обвиняемой взяток на общую сумму более 500 тысяч рублей. Данная коррупционная схема выявлена оперативными сотрудниками регионального УМВД России.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Также будет дана правовая оценка действиям лиц, которые переводили ветврачу незаконное денежное вознаграждение.