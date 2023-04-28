В Тамбове заменят около 700 м теплосетей на Андреевской

начата укладка современных труб в пенополиуретановой изоляции

В Тамбове планируется отремонтировать проезжую часть на улице Андреевской. Так как под дорогой проходят сильно изношенные теплосети, руководством города принято решение заблаговременно заменить трубопровод.

- Сначала заменят участок квартальных сетей от Андреевской, 76 до Пионерской, 6. Затем приступят к замене проходящих под проезжей частью вводов в дома. Движение транспорта здесь нарушено не будет, так как работы проводятся под дорогой, - пояснили в администрации города Тамбова.

Движение транспорта нарушено не будет

Сейчас изношенные теплотрассы демонтированы, начата укладка современных труб в пенополиуретановой изоляции.

На данном участке обновят около 700 м сетей отопления и 6 теплокамер с запорной арматурой. Завершить работы планируется к концу мая.

Фото администрации города Тамбова