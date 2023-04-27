В Пичаевском районе на контейнерных площадках обнаружены нарушения

Прокуратура Пичаевского района проверила исполнение природоохранного законодательства на территории Егоровского и Пичаевского сельсоветов. Как выяснилось, были нарушены требования законодательства об отходах производства и потребления и санитарно-эпидемиологического законодательства.

- Места накопления твердых коммунальных отходов, расположенные на территории сельских поселений, не имеют твердого асфальтового или бетонного покрытия, а также отсутствует их ограждение. Указанное создает предпосылки для нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, - прокомментировали в прокуратуре Пичаевского района.

Прокурор направил в суд административные исковые заявления, требуя обязать администрации сельсоветов устранить выявленные нарушения. Требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме. Муниципалитеты должны устранить нарушения в течение трех месяцев.