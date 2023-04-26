В Мичуринске утвержден график отключений горячей воды

За время "каникул" сети приведут в порядок
В Мичуринске отключения горячей воды пройдут в соответствии с графиком. По информации администрации города, даты проведения работ таковы:
- ул. Автозаводская, ул. Интернациональная, 109 а - 29.05-11.06,
- ул. Гоголевская, 69, Липецкое шоссе, 30, ул. Новая, 13 - 03.07-16.07,
- ул. Кирсановская - 10.07-23.07,
- Липецкое шоссе, 93, ул. Марата, 162а, ул. Федеративная, 25 - 19.06-02.07,
- ул. Полтавская, 48, котельная ЦГЛ, ул. Парковая, 60 - 15.05-28.05,
- ул. Поперечная 135 - 12.06-25.06,
- ул. Тамбовская, 205 - 24.07-06.08,
- ул. Тамбовская, 110 - 13.06-26.06,
- ул. Тамбовская, 220- 26.06-09.07,
- ул. Федеративная, 68 - 24.04-08.05,
- Липецкое шоссе ВНИИС - 05.06-18.06,
ул. Интернациональная, 101 - 01.08-16.08, ул. Мичурина, 1 «б», ул. Революционная, 97 «а» - 01.08-16.08,
- Липецкое шоссе, 113 - 01.08-14.08,
- Первомайский уч-к - 03.07-17.07,
- ул. 2-я Революционная, 2 - 11.05-25.05.
Фото администрации города Мичуринска