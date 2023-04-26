С 26 апреля в Мичуринске начнут раздавать Георгиевские ленточки

Получить символ Победы жители наукограда смогут в парках, скверах и на главных улицах города до 9 мая. Вручат Георгиевские ленты и школьникам в учреждениях образования. Раздавать ленточки будут волонтёры Победы Мичуринска. Они прошли подготовку и готовы ответить на все вопросы, связанные с Георгиевской ленточкой – от истории до рекомендаций по её правильному ношению.

- Наукоград ежегодно присоединяется к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - В рамках акции планируют раздать порядка 2 тысяч символов Победы.