В столкновении двух автомобилей в Тамбове пострадали двое подростков

В ДТП пострадали двое мальчиков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы двое подростков, произошла 24 апреля в 14 часов 30 минут в районе дома №190 по улице Советской города Тамбова. 23-летний мужчина за рулем «HONDA ACCORD» проезжал перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с «ЛАДА ВЕСТА» под управлением 57-летнего мужчины, который завершал поворот налево.

- В результате аварии водители не пострадали, но в больнице оказались двое подросток 13 и 14 лет, которые находились в иномарке, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.