Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 апреля 2023 6:40

В Староюрьевском районе детская площадка может представлять опасность

Прокуратура через суд обязала администрацию должным образом оформить земельный участок
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Староюрьевского района проверила исполнение законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних. При этом выяснилось, что детская площадка, расположенная в селе Вишневое, не поставлена на кадастровый учет и на нее не зарегистрировано право муниципальной собственности.

- Указанное не позволяет осуществить финансирование из местного бюджета мероприятий по содержанию площадки и может привести к несоблюдению требований по обеспечению безопасности детей, - сообщают в прокуратуре Староюрьевского района.

Поэтому прокуратура направила в суд иск, требуя обязать администрацию поставить участок на государственный кадастровый учет и зарегистрировать права на него. Суд признал требования прокурора обоснованным и удовлетворил их.