В Староюрьевском районе детская площадка может представлять опасность

Прокуратура Староюрьевского района проверила исполнение законодательства в сфере соблюдения прав несовершеннолетних. При этом выяснилось, что детская площадка, расположенная в селе Вишневое, не поставлена на кадастровый учет и на нее не зарегистрировано право муниципальной собственности.

- Указанное не позволяет осуществить финансирование из местного бюджета мероприятий по содержанию площадки и может привести к несоблюдению требований по обеспечению безопасности детей, - сообщают в прокуратуре Староюрьевского района.

Поэтому прокуратура направила в суд иск, требуя обязать администрацию поставить участок на государственный кадастровый учет и зарегистрировать права на него. Суд признал требования прокурора обоснованным и удовлетворил их.