В Тамбове сбили 12-летнего велосипедиста, который проезжал дорогу на красный

Подросток пересекал улицу на красный Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний велосипедист, произошла 21 апреля в 12 часов 46 минут в районе дома № 60 по улице Карла Маркса города Тамбова. 41-летний мужичина за рулем «VOLKSWAGEN CARAVELLE», двигаясь на зеленый сигнал светофора, сбил 12-летнего мальчика, который ехал на велосипеде по пешеходному переходу на запрещающий сигнал.

- В результате аварии подростка на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.