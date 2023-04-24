В Староюрьевском районе ссора соседей закончилась трагедией

Бытовой конфликт закончился поножовщиной Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В одном из домов села Новоюрьево в Староюрьевском районе обнаружено тело 54-летнего местного жителя с явными признаками насильственной смерти. Мичуринский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил по данному факту уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть человека.

По подозрению в преступлении задержан 38-летний сосед погибшего. По версии следствия, мужчины поссорились. Дело дошло до драки.

- Подозреваемый схватил нож и нанес несколько ударов потерпевшему, после чего покинул жилище. Прибывшие медицинские работники уже констатировали смерть мужчины, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.