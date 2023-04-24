Житель Рассказовского района пригласил в гости женщину и украл с ее карты 76 тысяч рублей

Сотрудники уголовного розыска получили информацию о ранее совершенной краже с банковской карты у жительницы Рассказово. Как выяснилось, перед тем, как обнаружить пропажу денег, женщина побывала в гостях у знакомого в селе 2-я Гавриловка.

В гостях потерпевшая выпила, а 35-летний хозяин решил воспользоваться моментом. При помощи мобильного банка мужчина снял с ее карты более 76 тысяч рублей. Полицейские нашли мужчину. При опросе злоумышленник признал вину.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, возбуждено уголовное дело о краже. Теперь мужчине грозит штраф до 500 тысяч рублей либо до 6 лет тюрьмы со штрафом до 80 тысяч рублей. Кроме того, материальный ущерб придется возместить.

Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.