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НовостиОбщество24 апреля 2023 7:00

В Мичуринске водителю грузовика не выдали зарплату за два месяца

Мужчина получил деньги после вмешательства прокуратуры
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мичуринска проверила соблюдение трудового законодательства. Поводом стало обращение местного жителя.

- По октябрь 2022 года заявитель осуществлял трудовую деятельность, работая водителем грузового автомобиля. В нарушение ст. 136 ТК РФ работодатель не выплатил работнику заработную плату за август и сентябрь 2022 года, - пояснили в прокуратуре города Мичуринска.

По постановлению прокурора города бывший работодатель был привлечен к административной ответственности. Задолженность по заработной плате была погашена полностью.