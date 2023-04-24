В Мичуринске водителю грузовика не выдали зарплату за два месяца

Прокуратура Мичуринска проверила соблюдение трудового законодательства. Поводом стало обращение местного жителя.

- По октябрь 2022 года заявитель осуществлял трудовую деятельность, работая водителем грузового автомобиля. В нарушение ст. 136 ТК РФ работодатель не выплатил работнику заработную плату за август и сентябрь 2022 года, - пояснили в прокуратуре города Мичуринска.

По постановлению прокурора города бывший работодатель был привлечен к административной ответственности. Задолженность по заработной плате была погашена полностью.