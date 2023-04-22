В Моршанске набирают матросов-спасателей на лето

В Моршанске для работы на пляжах реки Цна требуются матросы спасатели. Период работы – с 1 июня по 31 августа. Обязательные требования – возраст старше 18 лет, умение хорошо плавать и нырять.

- До начала пляжного периода матросы-спасатели проходят профессиональное обучение в Тамбовском областном государственном казенном учреждении «Пожарно-спасательный центр», - пояснили в администрации города Моршанска.

Заявление можно подать в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовке администрации города Моршанска. Подробнее о необходимых документах можно узнать по телефонам: 4-49-31; 8-910-854-79-59.