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НовостиОбщество22 апреля 2023 5:30

В Моршанске набирают матросов-спасателей на лето

Соискателям предстоит пройти обучение
Марина МАКОВЛЕВА

В Моршанске для работы на пляжах реки Цна требуются матросы спасатели. Период работы – с 1 июня по 31 августа. Обязательные требования – возраст старше 18 лет, умение хорошо плавать и нырять.

- До начала пляжного периода матросы-спасатели проходят профессиональное обучение в Тамбовском областном государственном казенном учреждении «Пожарно-спасательный центр», - пояснили в администрации города Моршанска.

Заявление можно подать в отдел по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовке администрации города Моршанска. Подробнее о необходимых документах можно узнать по телефонам: 4-49-31; 8-910-854-79-59.