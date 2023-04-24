На северном обходе Тамбова столкнулись иномарка и ВАЗ

Один из водителей совершал поворот, а другой - обгон Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала женщина, произошла 20 апреля в 17 часов на 2 километре автодороги «Северный обход города Тамбова-Тамбов-Л.Горы-Каспий-Селезни-Сосновка» Тамбовского района. 42-летняя женщина, управляя автомобилем «SKODA Fabia», при выполнении поворота налево на прилегающую территорию, не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ 21110», под управлением 47-летнего мужчины, который в этот момент совершал обгон, двигаясь по встречной полосе.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «ВАЗ 21110» не пострадал, водителя «SKODA Fabia» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.