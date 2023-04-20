В тамбовскую колонию под видом кофе пытались доставить гашиш

Наркотик смешали с настоящими гранулами кофе

Сотрудники исправительной колонии №3 в Тамбовской области предотвратили попытку доставки в учреждение наркотиков.

- При досмотре передачи, предназначенной осужденному, обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения, замаскированное под сублимированный кофе. Злоумышленники придали наркотику форму кофейных гранул и смешали их с настоящими, - рассказал заместитель начальника оперативного отдела УФСИН России по Тамбовской области Сергей Редин.

В результате экспертизы выяснилось, что изъятое вещество - гашиш массой 2,54 грамма, что является значительным размером. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото пресс-службы УФСИН по Тамбовской области