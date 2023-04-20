В моршанской школе детей не обеспечивали бесплатным питанием

Прокуратура Моршанска проверила соблюдение законодательства об организации питания несовершеннолетних в Алгасовской школе.

- В рамках надзорных мероприятий установлено, что в школе не организовано бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей из многодетных семей, а также не организовано двухразовое питание учащихся, находящихся в образовательной организации более 6-ти часов, что является нарушением прав детей на охрану здоровья, - подчеркнули в прокуратуре города Моршанска.

Прокуратура направила в суд иск, требуя обязать школу организовать надлежащее питание таких учеников. Моршанский районный суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.