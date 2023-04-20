В Тамбове пройдут похороны Миры Константиновны Добрыниной

Мира Константиновна останется в памяти тамбовчан человеком с активной гражданской позицией

21 апреля в Тамбове пройдут похороны известного общественного деятеля Миры Константиновны Добрыниной.

- Гражданская панихида и отпевание начнутся в 12.00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Погребение пройдет на Полынковском кладбище, - сообщают в администрации города Тамбова.

Напомним, что общественница Мира Константиновна Добрынина скончалась 13 апреля на 95-м году жизни. В это время она находилась в Абхазии.

Фото администрации города Тамбова