Тамбовчанин, едва успевший выйти из тюрьмы, ударил полицейского

Представитель прокуратуры Первомайского района поддержал государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Всего лишь 2 месяца спустя после освобождения из мест лишения свободы мужчина вновь совершил преступление. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти.

- В суде установлено, что ранее судимый мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился в здании ТОГБУЗ «Первомайская ЦРБ». В это время для установления обстоятельств совершения административного правонарушения в медицинское учреждение прибыл сотрудник полиции. В процессе разбирательства подсудимый попытался скрыться, однако сотрудником полиции его противоправные действия были пресечены, в связи с чем мужчина нанес правоохранителю один удар в область лица, - сообщают в прокуратуре Первомайского района.

На суде подсудимый признал вину и извинился перед потерпевшим. Ему дали 2 года исправительной колонии строгого режима.