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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:49

Микрокосмос: тамбовчан приглашают на премьеру фильма «Меня приводит в движение свет»

Погрузиться в удивительный мир цветов, насекомых и растений можно с 22 апреля в кинотеатре «Студенец Синема»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Макросъемка откроет зрителям множество тайн

Макросъемка откроет зрителям множество тайн

Тамбовчан приглашают совершить своеобразное путешествие в микрокосмос, в мир цветов и насекомых, в мир, который находится у нас под ногами, но при этом остается невидимым.

- Оказалось, что наблюдать за миром цветов и насекомых интереснее, чем смотреть «Аватар», - говорит автор и режиссер картины Светлана Быченко. – В фильме показано, что у нас под носом находятся целые миры.

Премьерный показ фильма «Меня приводит в движение свет» состоится в субботу, 22 апреля, в кинотеатре «Студенец Синема» в Тамбове, на ул. Советской, 107г. Позаботиться о покупке билетов можно заранее, их продажи уже стартовали.