Тамбовские депутаты предлагают вернуть самоподготовку для участников СВО и их жен, чтобы они могли быстрее получить права

Самоподготовку для водителей отменили в 2014 году

В Тамбовской областной Думе рассмотрят проект законодательной инициативы, которую, в случае принятия, внесут в Госдуму. Речь идет о внесении изменений в федеральный закон «О безопасности дорожного движения», целью которого, как говорится в документе, является совершенствование законодательства РФ, направленного на установление дополнительных мер государственной поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции, и их супругов.

Для этих категорий людей предлагают льготный порядок получения водительских удостоверений категорий «А» и «В», экзамен на получение которых они могут сдать после самостоятельно обучения вождению.

Такой порядок, напомним, действовал раньше для всех, но для снижения аварийности самоподготовку водителей в 2014 году отменили и обязали всех кандидатов в водители проходить обучение в автошколах.

- Предлагаемая законодательная инициатива позволит лицам, относящимся к вышеуказанным категориям, оперативно получить водительские права и использовать транспортное средство для решения вопросов, связанных с заботой о семье и детях, поддержки необходимого уровня жизни семьи в сложившихся обстоятельствах, - говорится в пояснительной записке к документу. - Для участников специальной военной операции оперативное получение водительских прав также является актуальным в связи с возможностью использовать полученные водительские права в ходе реализации служебных задач.