В Тамбове продолжается оснащение новой школы № 2

У каждого ученика будет свой собственный шкафчик

Новая школа № 2 на севере Тамбова готовится к открытию. 1 сентября она откроет двери для почти 2,5 тысяч ребят.

Строительные работы были завершены в конце прошлого года, в настоящее время продолжается оснащение школы. Она состоит из нескольких корпусов общей площадью более 36 тысяч кв. м. В них разместились 98 классов, различные студии, лаборатории, три спортзала, лазерный стрелковый центр.

- Сейчас в школе завершился монтаж шкафчиков для одежды. Гардеробная разместилась рядом с главным входом. В ней выделены разные зоны для учащихся младших, средних и старших классов, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова