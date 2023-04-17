Тамбовчанка за рулем «Лада Гранта» при обгоне врезалась в «ВАЗ»

В ДТП пострадал ребенок Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 16 апреля в 17 часов 40 минут в селе Горелое Тамбовского района. 40-летняя женщина, управляя автомобилем «ЛАДА ГРАНТА», обгоняла машину, находясь на встречной полосе и на нерегулируемом перекрестке столкнулась с «ВАЗ 211120» под управлением 61-летнего водителя, который поворачивал налево там, где это не запрещено.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 9-летний пассажир «ЛАДА ГРАНТА», на месте аварии его осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.