В Котовске торжественные пасхальные богослужения пройдут в двух храмах

Крестный ход в храмах начнется после полуночи

15 апреля в Благовещенском храме с 8 утра начнется божественная литургия, а с 10 часов утра будут освящать куличи. Начало пасхального праздничного богослужения в 23.00. Крестный ход начнется после полуночи.

Литургия в Никольском храме также начнется с 8 утра, а освящение куличей будет проходить с 11.00 до 15.00. В 23.30 начнется полунощница, затем пройдут пасхальное богослужение и Крестный ход.

Как рассказали в администрации города Котовска, для безопасности и удобства прихожан запрещено движение, остановка и стоянка транспортных средств:

15 апреля с 8:00 часов до 3:00 часов 16 апреля по улице Народной от улицы 2 Зеленая до проезда Мичуринского;

16 апреля с 5:00 часов до 17:00 часов по улице Сосновой.

Фото администрации города Котовска