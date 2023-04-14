В Тамбове скончалась известная правозащитница по вопросам ЖКХ Мира Добрынина

Мира Добрынина Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

13 апреля на 95-ом году жизни в Тамбове скончалась Мира Добрынина, хорошо известная многим горожанам, которые обращались к ней за помощью и поддержкой, слушали радиопередачи с ее участием, приходили на встречи.

- В 1992 году первый мэр города Валерий Коваль предложил Мире Константиновне возглавить отдел по защите прав потребителей в мэрии Тамбова, которым она долгие годы руководила. На заслуженном отдыхе она продолжила заниматься просветительской работой, стояла у истоков создания общественной организации «Голос потребителя», - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Семинары по вопросам ЖКХ, которые Мира Добрынина регулярно проходили на разных городских площадках, всегда собирали полные залы. Простыми словами она могла объяснить людям, далеким от ЖКХ, сложные и непонятные вещи. К ней за помощью и консультациями обращались как домкомы, так и простые жители.