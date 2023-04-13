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НовостиПроисшествия13 апреля 2023 8:04

На Рассказовском шоссе Тамбова сбили мотоциклиста

Водитель иномарки спровоцировала аварию, нарушив требования знака и разметки
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Оба участника аварии получили серьезные травмы

Оба участника аварии получили серьезные травмы

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой серьезные травмы получили два человека, произошла 12 апреля в 14 часов 53 минуты на Рассказовском шоссе Тамбова в районе дома №36 садового товарищества «Строитель-1». 57-летняя женщина, управляя автомобилем «KIA RIO», выезжала с прилегающей территории, повернула налево и в нарушение требований дорожного знака и разметки не предоставила преимущество в движении мотоциклу «BMW R1200R» под управлением 25-летнего мужчины. Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя мотоцикла и водителя иномарки с тяжелыми травмами на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.