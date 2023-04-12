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НовостиПроисшествия12 апреля 2023 8:32

В Тамбове сотрудники ППС задержали автомобиль с мошенниками

Машину отследили по ориентировкам и заблокировали на Авиационной
Марина МАКОВЛЕВА

Накануне в Тамбове было зафиксировано 3 контактных мошенничества. Неизвестные выманили у трех пенсионерок 850 тысяч рублей. При этом удалось выяснить, что злоумышленники передвигались на белой машине «Лада Гранта». Позже автомобиль обнаружили тамбовские сотрудники ППС.

- Решительными и грамотными действиями сотрудники полиции блокировали движение разыскиваемого автомобиля на перекрестке улиц Авиационная - Комиссара Московского и осуществили задержание двоих мужчин, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Как выяснилось, мужчины 29 и 38 лет, подозреваемые в серии мошенничеств, специально приехали в Тамбов из Рязани.