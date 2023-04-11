В Рассказово завершается отопительный сезон

Понижения температуры в городе не прогнозируется

В Рассказово установилась теплая погода, поэтому администрация города приняла решение об окончании отопительного сезона. Соответствующее распоряжение получили ресурсоснабжающие организации, которые начали поэтапное прекращение подачи тепла с 10 апреля.

- В течение нескольких дней, начиная со вторника, подача теплоносителя в мнoгоквартирные дома прекратится, - сообщают в администрации города Рассказово.

Напомним, что решение об окончании отопительного сезона принимают, когда среднесуточная температура устанавливается не ниже 8 градусов тепла. В Рассказово эти показатели выше и понижения температуры не предвидится.

Фото администрации города Рассказово