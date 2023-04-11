Жительница Узбекистана украла у тамбовчанина паспорт и фиктивно вышла замуж

В прокуратуре Никифоровского района утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летней уроженки Республики Таджикистан. Женщина обвиняется в преступлениях по ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта гражданина Российской Федерации) и ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение официального документа, представляющего права).

Согласно материалам уголовного дела, в октябре прошлого года женщина для упрощения режима пребывания на территории страны тайно похитила паспорт у ранее знакомого мужчины и, приискав пособника, который имел внешнее сходство с владельцем документа, обратилась с ним в местный многофункциональный центр и отдел ЗАГС, где впоследствии зарегистрировали брак и выдали свидетельство о заключении брака. Указанное свидетельство обвиняемая использовала для получения разрешения на временное проживание.

- После вручения копии обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье Никифоровского района для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство. Одновременно прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о признании заключенного брака фиктивным и аннулировании соответствующей актовой записи.