Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 апреля 2023 7:24

Жительница Узбекистана украла у тамбовчанина паспорт и фиктивно вышла замуж

Женщина нашла пособника, похожего на человека, которому принадлежал документ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В прокуратуре Никифоровского района утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летней уроженки Республики Таджикистан. Женщина обвиняется в преступлениях по ч. 2 ст. 325 УК РФ (похищение паспорта гражданина Российской Федерации) и ст. 324 УК РФ (незаконное приобретение официального документа, представляющего права).

Согласно материалам уголовного дела, в октябре прошлого года женщина для упрощения режима пребывания на территории страны тайно похитила паспорт у ранее знакомого мужчины и, приискав пособника, который имел внешнее сходство с владельцем документа, обратилась с ним в местный многофункциональный центр и отдел ЗАГС, где впоследствии зарегистрировали брак и выдали свидетельство о заключении брака. Указанное свидетельство обвиняемая использовала для получения разрешения на временное проживание.

- После вручения копии обвинительного акта уголовное дело направлено мировому судье Никифоровского района для рассмотрения по существу, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - В отношении соучастника уголовное дело выделено в отдельное производство. Одновременно прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о признании заключенного брака фиктивным и аннулировании соответствующей актовой записи.