Тамбовчанин из ревности до смерти избил сожительницу

Мужчина застал гражданскую супругу в доме у другого

Собранные Тамбовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему местному жителю. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.

- 20 августа 2022 года в одном из домов села Богословка Тамбовского района обнаружено тело 39-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следствием и судом установлено, что вечером 19 августа 2022 года злоумышленник в поисках гражданской супруги зашел в дом к односельчанину. Увидев там женщину, на почве ревности он подверг ее избиению. На следующий день потерпевшая скончалась, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кстати, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за избиение погибшей.

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области