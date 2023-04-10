В Тамбовской области от укусов клещей пострадало 44 человека

На данный момент в Тамбовской области к врачам обратилось 44 человека, пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей. Укушенным организована экстренная профилактика и медицинское наблюдение.

- В 52% случаев присасывание клещей произошло на территории домовладений и приусадебных участков, в 38% случаев - в черте населенных пунктов, на территории дач – 2%, кладбищ - 2%, - сообщают в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Из 34 клещей, снятых с людей, в 3 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз.