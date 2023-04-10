Чиновников Мичуринска подозревают в превышении должностных полномочий

Чистой воды жители микрорайона так и не дождались

Прокуратура Мичуринска завершила проверку соблюдения бюджетного законодательства при реализации федерального проекта «Чистая вода» на территории учхоза Роща, где должны были построить водозаборный узел. Установлено, что по заключенному в феврале 2022 года муниципальному контракту на строительство водозаборного узла, к установленному сроку подрядная организация не представила документы о качестве использованных строительных материалов, журналы производства работ, исполнительную документацию, а работы стоимостью 4 миллиона рублей не выполнила. Несмотря на это в декабре 2022-го начальник отдела реализации проектов подписал акты о приемке выполненных работ КС-2 и произвел их оплату.

Неготовность объекта к эксплуатации повлекла за собой невозможность получения заключения органа строительного надзора Тамбовской области о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, однако начальник отдела реализации проектов направил заявление о выдаче разрешения на ввод водозаборного узла в эксплуатацию, на основании которого первый заместитель администрации города, в нарушение ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подписал разрешение на ввод в эксплуатацию объекта.

Прокурорской проверкой с привлечением специалистов в январе 2023 года выявлена неготовность водозаборного узла к постоянной эксплуатации, нерегулярная подача питьевой воды населению по резервной схеме в условиях реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, невозможность надлежащего оформления договорных отношений с ресурсоснабжающей организацией, оплаты поставленного коммунального ресурса со стороны жителей микрорайона, дополнительное расходование на эти цели бюджетных средств.

- Материалы проверки прокуратуры направлены в следственный орган, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело в отношении чиновников по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ход расследования которого контролируется прокуратурой города.

Фото прокуратуры Тамбовской области