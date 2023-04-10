Вынесен приговор тамбовчанам, до смерти избившим знакомого

Собранные следственными органами СУ СК РФ по Тамбовской области доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора двум мужчинам 34 и 46 лет. Их признали виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

В квартире дома по улице Октябрьской в Тамбове обнаружено тело 33-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Как выяснилось, в квартире выпивала компания. Погибший оскорбительно отозвался о присутствующей женщине, за что возмущенные фигуранты избили его.

- После того, как конфликт был исчерпан, все вместе они продолжили употребление алкоголя. Через три дня мужчина скончался от полученной в ходе избиения травмы головы, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как рассказали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова, суд приговорил одного из мужчин к 12 годам в колонии особого режима, другого – к 7 годам в колонии строгого режима.