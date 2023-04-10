Аферисты обманывают тамбовчан под видом санитарных врачей

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области просит индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц обратить внимание и не становиться жертвами новой схемы мошенничества.

Неизвестные люди звонят хозяйствующим субъектам и, представляясь руководством управления, просят перевести деньги для оказания гуманитарной помощи солдатам, находящимся на специальной военной операции на Донбассе.

- Эти действия носят исключительно мошеннический характер., - говорят в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Убедительно просим проявлять бдительность, в случае поступления подобных звонков настоятельно рекомендуем обращаться в правоохранительные органы для принятия мер к установлению виновных лиц и привлечению их к предусмотренной законом ответственности.