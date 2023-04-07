Прокуратура Пичаевского района через суд обязала сельсовет закрыть доступ в заброшенное здание

Прокуратура Пичаевского района проверила исполнение законодательства о противодействии терроризму, а также профилактике правонарушений несовершеннолетних и безопасности заброшенных строений.

- Установлено, что на территории Рудовского сельсовета расположено заброшенное здание, в которое имеется свободный доступ посторонних лиц, что делает его потенциально опасным, - отметили в прокуратуре Пичаевского района.

Поэтому прокуратура направила в суд исковое заявление, требуя обязать администрацию Рудовского сельсовета исключить пребывание посторонних лиц в пустующем доме.

Суд принял решение об удовлетворении заявленных требований, срок исполнения - 2 месяца с момента вступления судебного акта в законную силу.