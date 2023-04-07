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НовостиОбщество7 апреля 2023 13:46

В Тамбовской области за три месяца этого года выявили 35 случаев лейкоза у коров

В хозяйствах часто фиксируют повторную заболеваемость
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

За первый квартал 2023 года в управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям поступила информация о 35 случаях выявления вируса лейкоза крупного рогатого скота. Так инфицированные и больные животные обнаружены в Жердевском, Мордовском, Никифоровском, Первомайском, Петровском, Пичаевском, Сосновском, Тамбовском, Токаревском и Уметском районах. На данный момент специалисты ветеринарной службы проводят карантинные мероприятия.

- Стоит отметить, что при проведении лабораторных исследований в ранее неблагополучных по лейкозу крупного рогатого скота хозяйствах Тамбовской области, были получены результаты о вновь выявленных случаях инфицирования поголовья в эпизоотических очагах, - сообщают специалисты ведомства.