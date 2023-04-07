В Тамбове прошла подготовка к ОГЭ

Подготовка охватила все 24 пункта сдачи ОГЭ в Тамбове

Накануне в тамбовских школах прошла подготовка к проведению ОГЭ. Специалисты по видеонаблюдению следили за процессом. Директор и учителя отрабатывали всевозможные варианты решения проблем. Подготовка охватила все 24 пункта сдачи ОГЭ в Тамбове.

В этом году сдача экзамена после 9 класса станет похожей на ЕГЭ. Материалы будут передаваться с помощью интернета по защищенным каналам связи, бланки будут распечатываться перед выпускниками в аудиториях. После экзамена работы сразу попадут в штаб на сканирование и отправку.

- Такие нововведения позволят безопасно передать бланки на проверку, без возможности внести коррективы, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова