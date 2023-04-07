В Мичуринске при строительстве парка-набережной субподрядчика обманули на 20 млн рублей

Предприниматель решил "кинуть" нанятую для строительства парка фирму

В прокуратуре Мичуринска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в мошенничестве, сопряженном с неисполнением договорных обязательств.

Предприниматель заключил с отделом реализации проектов администрации Мичуринска муниципальный контракт на строительство ландшафтного парка-набережной стоимостью 85 млн рублей. Так как сам он не располагал нужным количеством работников и техники, то привлек по договору субподряда организацию потерпевшего.

- По версии следствия, при подписании договора субподряда обвиняемый осознал, что его организация не получит необходимой прибыли, в связи с чем задумал обмануть партнера. Потерпевший произвел за свой счет закупку строительных материалов, привлек бригаду рабочих и в течение 2020 года выполнил работы стоимостью 57 млн рублей, однако обвиняемый перечислил за работы только 37 млн рублей, похитив около 20 млн рублей, - сообщают в прокуратуре города Мичуринска.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд. По требованию прокурора автомобили организации обвиняемого стоимостью 25 млн рублей арестованы для возмещения ущерба.

Фото прокуратуры города Мичуринска