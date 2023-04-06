В центре Тамбова в аварии получили травмы две женщины

Авария произошла на ул. Советской Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 5 апреля в 19 часов в районе дома №109 по улице Советская города Тамбова. 21-летний мужчина за рулем «KIA SOUL» при повороте налево не уступил дорогу и врезался в «LADA KALINA» под управлением 19-летней девушки.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили водитель автомобиля «LADA KALINA» и ее 43-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи их доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки.