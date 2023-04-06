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НовостиОбщество6 апреля 2023 7:29

«Тамбовтеплосервис» восстановит асфальтовое покрытие на 180 участках

Работы планируется завершить до конца мая
Марина МАКОВЛЕВА
Укладка асфальта после устранения аварий - обязательный этап работ

Укладка асфальта после устранения аварий - обязательный этап работ

«Тамбовтеплосервис» приступил к восстановлению асфальта в местах ремонта сетей. На текущей неделе заасфальтированы участки в районе жилых домов на Пионерской, Астраханской, Советской, Лермонтовской, Майской, Весенней, Московской, Кронштадской площади.

- Согласно графику, утвержденному главой администрации Тамбова Максимом Косенковым, до конца мая необходимо восстановить все участки, где из-за ремонта сетей было нарушено асфальтовое покрытие. Таковых в списке 180, - сообщают в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова