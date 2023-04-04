В Тамбовской области передают в суд дело об убийстве 18-летней давности

В Кирсановской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в мае 2005 года В Кирсановской межрайонной прокуратуре утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 38-летнего местного жителя, который обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, в мае 2005 года нетрезвый мужчина встретил 18-летнего знакомого с девушкой, которые сильно ссорились между собой. Он попытался уговорить парня успокоиться, однако тот на слова не отреагировал, после чего приятель нанес ему удар кулаком в голову, от которого молодой человек упал на землю. Нападавший еще некоторое время продолжал избивать его, а затем скрылся. Позже прохожие обнаружили тело парня на обочине дороги в бессознательном состоянии и вызвали скорую помощь. Через неделю он, не приходя в сознание, скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы. Уголовное дело с учетом выводов судебно-медицинской экспертизы, которая не исключала, что молодой человек стал жертвой ДТП, сначала возбудили по ст. 264 УК РФ. Затем после проведения эксгумации и повторного исследования, полностью исключившей версию об аварии, уголовное дело переквалифицировали на ч. 4 ст. 111 УК РФ и приостановили, потому что найти подозреваемого не смогли.

- После создания Следственного комитета все уголовные дела «прошлых лет» передали из органов прокуратуры в региональное следственное управление, где сотрудники отдела криминалистики организовали работу по их раскрытию и расследованию. В итоге следователям-криминалистам, оперативным сотрудникам органов внутренних дел и экспертам удалось установить новых свидетелей, в том числе непосредственного очевидца преступления, который выезжал на место событий и подтвердил свои показания. Все это позволило в этом году установить человека, причастного к совершению преступления, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области. - В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.