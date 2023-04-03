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НовостиОбщество3 апреля 2023 12:39

Тамбовские предприниматели смогут получить на обустройство пляжей до 10,2 млн рублей

Стартовал конкурс туристических проектов
Марина МАКОВЛЕВА
На средства гранта можно обустроить зону отдыха, пункт питания или купить оборудование

На средства гранта можно обустроить зону отдыха, пункт питания или купить оборудование

Министерство туризма и молодежной политики Тамбовской области начало принимать документы на участие в конкурсном отборе проектов по созданию и развитию пляжей. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Участвовать в отборе могут государственные и муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Победители, получившие грант, смогут на его средства обустроить пляж, создать детские и спортивные зоны отдыха, пункты питания, купить оборудование.

Максимальный размер гранта - 10,2 млн рублей. Однако получателю придется обеспечить софинансирование проекта, которое должно составить не менее 40 процентов от суммы гранта. Реализация проектов намечена на текущий год, а постановка пляжа на учет в МЧС - до 1 июня 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 мая включительно (кроме выходных дней) по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14, с 8:30 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:30.

Телефоны для справок: 8(4752) 79-20-86, 8(4752) 79-22-69.

Фото правительства Тамбовской области