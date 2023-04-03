Тамбовские предприниматели смогут получить на обустройство пляжей до 10,2 млн рублей

На средства гранта можно обустроить зону отдыха, пункт питания или купить оборудование

Министерство туризма и молодежной политики Тамбовской области начало принимать документы на участие в конкурсном отборе проектов по созданию и развитию пляжей. Об этом сообщают в региональном правительстве.

Участвовать в отборе могут государственные и муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели. Победители, получившие грант, смогут на его средства обустроить пляж, создать детские и спортивные зоны отдыха, пункты питания, купить оборудование.

Максимальный размер гранта - 10,2 млн рублей. Однако получателю придется обеспечить софинансирование проекта, которое должно составить не менее 40 процентов от суммы гранта. Реализация проектов намечена на текущий год, а постановка пляжа на учет в МЧС - до 1 июня 2024 года.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 мая включительно (кроме выходных дней) по адресу: 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д. 14, с 8:30 до 17:30, перерыв с 12:30 до 13:30.

Телефоны для справок: 8(4752) 79-20-86, 8(4752) 79-22-69.

Фото правительства Тамбовской области