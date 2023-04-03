В Тамбовской области под машину попал 9-летний мальчик

Пострадавшего мальчика отвезли в детскую областную больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 9-летний мальчик, произошла 1 апреля в 11 часов 20 минут на улице Кировская города Жердевка в районе дома №53. 52-летний мужчина за рулем «LADA 211540» наехал на ребенка, который внезапно выбежал под колеса из-за другой двигавшейся машины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход с различными травмами на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.