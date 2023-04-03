Россельхознадзор выявил некачественную продукцию у 14 тамбовских производителей

Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям в 2022 году проверило 1015 проб продукции животного происхождения, в том числе 207 проб из социальных учреждений региона.

- В ходе анализа документов и результатов исследуемых проб пищевой продукции, поставляемой в образовательные учреждения исключительно по государственным контрактам через проведенные торги, установлены факты мошеннических схем предпринимателей Тамбовской области. Материалы по вышеуказанным фактам переданы в правоохранительный орган для принятия мер в рамках компетенции, - сообщают в ведомстве.

Некачественная продукция выявлена у 14 тамбовских производителей, а также у 29 производителей других регионов. В отношении недобросовестных производителей были объявлены предостережения, организованы внеплановые проверки.

В одном из случаев по материалам, представленным Россельхознадзором Следственному комитету РФ Тамбовской области, возбуждено уголовное дело по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Кроме того, выявлено 124 факта торговли продукцией животноводства без ветеринарных документов как в тех местах, где продажа разрешена, так в несанкционированных местах торговли.