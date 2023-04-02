Десятиклассник из Тамбова стал победителем всероссийской олимпиады школьников по истории

Ученик 10 А класса тамбовского лицея №14 Антон Балабанов стал победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по истории. Юноша опередил более 300 соперников из 75 регионов страны.

Как рассказали в правительстве региона, Антон второй год приносит победу нашей области. В прошлом году он стал лучшим на федеральном уровне по этому же предмету среди учеников 9 классов.

С детства Антон интересуется историей и точными науками. В 10 классе он выбрал для обучения технологический профиль с углубленным изучением математики, физики и информатики, а также изучение обществознания с дополнительными элективными курсами по экономике и праву.

На региональном этапе всероссийской олимпиады школьников стал победителем по истории и призером по математике, праву и обществознанию.

Юноша мечтает поступить в МГИМО и стать дипломатом.