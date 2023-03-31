Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 7:59

Жителя Рассказовского района, вместо дома купившего машину и коня, могут привлечь за мошенничество

Средства, полученные по жилищной программе, мужчина потратил не по назначению
Марина МАКОВЛЕВА

Сотрудники рассказовского уголовного розыска обратили внимание на местных жителей, у которых внезапно появились дорогой автомобиль и конь. При этом раньше такой тяги к роскоши за ними не наблюдалось.

Как выяснилось, 31-летний мужчина участвовал в госпрограмме «Молодежи - доступное жилье». Полученные по программе 3 млн рублей он потратил не на жилье, как этого требовали условия, а на дорогую машину и коня.

Как пояснили в УМВД по Тамбовской области, в настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве.