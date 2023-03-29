В Тамбове обследовали больше половины гарантийных дорог

Обследования продолжатся до конца мая Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Специальная комиссия проинспектировала 130 дорог на гарантийном обслуживании. Всего таких участков в Тамбове 204, ответственность за их обслуживание несут 29 подрядных организаций.

Согласно графику обследование планируется завершить до конца мая. Уже проверены основные городские магистрали - Советская, Пролетарская, Гастелло, Н. Вирты. В настоящее время подрядчикам направлено 16 предписаний с актами обследований.

Среди основных замечаний: просадка люков инженерных сетей и покрытий пешеходных тротуаров, дефекты дорожного полотна, разрушение горизонтальной разметки.

Проводя регулировку люков, подрядчикам приходиться проводить замену до трех рядов кирпичной кладки, а иногда и дополнительно устанавливать дорожные плиты. Зачастую провалы происходят из-за разрушения основания колодца, ремонт которого не входит в гарантийное обязательство.

- Содержать смотровые колодцы в исправном состоянии обязаны ресурсоснабжающие организации. Долгие годы это требование не исполнялось, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова. - Это стало главной причиной многочисленных просадок люков на дорогах, отмечают в комитете дорожного хозяйства и транспорта администрации Тамбова.